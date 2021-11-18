Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать? 18.11.2021 16:00 Пандемия коронавируса больно ударила по бизнесу как в Украине, так и по всему миру. Во время карантина многие предприниматели влезли в долги, а очередные вспышки ковида не дают полноценно возобновить ... подробнее →

На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО 18.11.2021 15:00 Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской ... подробнее →