На Луганщине СБУ задержала экс-боевика "МГБ ЛНР"19.11.2021 17:00
Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего боевика так называемого "МГБ ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "По имеющимся данным, житель Луганска на начальном этапе российской ... подробнее →
Жители Киевского района Донецка на два дня остались без теплоснабжения19.11.2021 16:00
Сегодня в Киевском районе неподконтрольного Донецка произошла масштабная авария на теплотрассе, сообщает «Донецктеплосеть». "В связи с выполнением неотложных ремонтно-восстановительных ... подробнее →
Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей19.11.2021 15:00
С использованием клуба открывается немало возможностей. Геймер может запускать слоты, совершать ставки в нескольких режимах. В Кинг очень хорошо поощряется активность, поэтому все участники получают ... подробнее →
Авдеевка и Лиман подключились к системе "Умный город"19.11.2021 14:00
Система "Умный город", предназначенная для решения общественных проблем за счет инфокоммуникационных ресурсов, стала доступна для жителей Авдеевки и Лимана. Об этом сообщает Центр общественный ... подробнее →
Украинский воин получил смертельное ранение на Донбассе19.11.2021 13:00
В течение текущих суток, 19 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 3 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →
Луганский вуз-переселенец отпраздновал 100-летний юбилей19.11.2021 12:00
100-летний юбилей отпраздновал вуз-переселенец — Луганский национальный аграрный университет. К вековой годовщине студенты и преподаватели собрали 100 исторических фактов об университете и ... подробнее →
В Минреинтеграции назвали количество жителей ВОТ, получивших биометрические паспорта Украины19.11.2021 11:00
Более 800 тыс. жителей временно оккупированных территорий Украины получили украинские биометрические паспорта. Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных ... подробнее →
Министр обороны Украины встретился в Вашингтоне с главой Пентагона19.11.2021 10:00
Глава Минобороны Украины Алексей Резников встретился в США с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщает Twitter-аккаунт Резникова в четверг, 18 ноября. Нынешний визит стал первым визитом ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 ноября19.11.2021 09:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавируса. При этом инфицировались 1 555 детей и 331 медработник. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →
Шон Пенн побывал на передовой в зоне проведения ООС19.11.2021 08:00
Лауреат двух "Оскаров", американский актер и режиссер Шон Пенн посетил зону ООС в рамках подготовки к съемкам своего документального фильма о событиях на Майдане и войне на Донбассе. Об этом сообщает ... подробнее →
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