На Луганщине СБУ задержала экс-боевика "МГБ ЛНР" 19.11.2021 17:00 Контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего боевика так называемого "МГБ ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "По имеющимся данным, житель Луганска на начальном этапе российской ... подробнее →