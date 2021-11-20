В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте 20.11.2021 17:00 Общественные слушания в Константиновке по вопросу повышения стоимости проезда в транспорте состоялись 19 ноября в 16:00 в здании Дворца культуры и досуга. Об этом сообщает "Zi.ua" . Несмотря на то, ... подробнее →

Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ 20.11.2021 15:00 На этой неделе пассажиропоток через КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО увеличился в три раза, по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. С минувшей субботы через ... подробнее →