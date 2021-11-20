В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте

20.11.2021 17:00

Общественные слушания в Константиновке по вопросу повышения стоимости проезда в транспорте состоялись 19 ноября в 16:00 в здании Дворца культуры и досуга. Об этом сообщает "Zi.ua" . Несмотря на то, ... подробнее →

Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ

20.11.2021 15:00

На этой неделе пассажиропоток через КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО увеличился в три раза, по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. С минувшей субботы через ... подробнее →

Полиция Донетчины объявила о наборе сотрудников

20.11.2021 13:00

Конкурсный набор на 40 вакантных должностей в подразделения полиции Донецкой области стартовал вчера, 19 ноября. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе. Кандидатам, которые получили ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 ноября

20.11.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 18 250 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается третий день подряд, сообщает ... подробнее →

Район ООС посетила делегация посольства США

20.11.2021 10:00

Представители посольства США в Украине побывали на передовых позициях ВСУ у поселков Пески и Марьинка. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. Делегацию возглавлял атташе ... подробнее →

В зоне ООС за сутки 17 обстрелов, погиб украинский воин

20.11.2021 09:00

Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, включая шесть обстрелов из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В результате обстрелов ... подробнее →

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