Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября

21.11.2021 17:00

ОВЕН В эти дни Овны первой декады апреля могут быть втянуты в очень неприятные события. Во всем проявляйте осторожность и не поддавайтесь на авантюры. У остальных Овнов, особенно рожденных в марте, ... подробнее →

В Украину прибыло первое судно с американским углем

21.11.2021 15:00

В Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса Panamax причалило в порту Южный, сообщает пресс-служба ДТЭК. Объем первой поставки составил 60,5 ... подробнее →

Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда "ускоренного" графика

21.11.2021 13:00

Укрзализныця открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года. Будут курсировать 19 пар новых поездов, а 49 поездов будут ускорены. Об ... подробнее →

В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог (ВИДЕО)

21.11.2021 11:00

В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог, попавший в Книгу рекордов Украины в категорию "Кулинарное искусство", передает телеканал "Дом" . Как сообщила руководительница Национального ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 ноября

21.11.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 894 ребенка и 99 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →

Боевики ОРДЛО обстреляли жилые дома в Катериновке и Новозвановке

21.11.2021 09:00

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают терроризировать мирное население, производя обстрелы населенных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству Украины территории ... подробнее →

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