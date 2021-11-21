Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября 21.11.2021 17:00 ОВЕН В эти дни Овны первой декады апреля могут быть втянуты в очень неприятные события. Во всем проявляйте осторожность и не поддавайтесь на авантюры. У остальных Овнов, особенно рожденных в марте, ... подробнее →

В Украину прибыло первое судно с американским углем 21.11.2021 15:00 В Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса Panamax причалило в порту Южный, сообщает пресс-служба ДТЭК. Объем первой поставки составил 60,5 ... подробнее →