Задержан создатель ещё одной фейковой Дії22.11.2021 17:00
Правоохранители разоблачили подростка, который за деньги предоставлял доступ к сайту с поддельным приложением Дія. В специальном редакторе по желанию клиентов оно могло создавать фальшивые копии ... подробнее →
Нацполиция опубликовала итоги COVID-проверок в транспорте22.11.2021 16:00
Правоохранители за месяц провели 91 165 проверок в межобластном транспорте. По итогам они составили 704 административных протокола на нарушителей карантина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. ... подробнее →
Из поселка Невельское после серии обстрелов выехали почти все жители22.11.2021 15:00
До начала обострения в поселке Невельское Ясиноватского района Донецкой области проживали 45 человек, в том числе 23 пенсионера и 3 детей. Сейчас здесь осталось 3 семьи. Об этом сообщил руководитель ... подробнее →
СБУ задержала на Донетчине одного из организаторов "референдума" 2014 года22.11.2021 14:00
В Донецкой области задержан один из организаторов местного псевдореферендума 2014 года. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Злоумышленник призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за ... подробнее →
Ляшко анонсировал выход Луганской и Львовской областей из "красной" зоны22.11.2021 13:00
В Луганской и Львовской областях стабилизировались эпидемиологические показатели. Эти области покидают "красную" зону. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, третью ... подробнее →
На КПВВ "Станица Луганская" малообеспеченные граждане могут бесплатно получить смартфоны22.11.2021 12:00
Сотрудники гуманитарного центра "Пролиска - Станица Луганская" в случае необходимости бесплатно предоставляют людям из числа уязвимых категорий населения смартфоны, которые были приобретены при ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября22.11.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 464 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Снижение прироста продолжается пятый день подряд, ... подробнее →
Резников и Залужный наградили десантников в районе ООС22.11.2021 10:00
21 ноября министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и поздравили с профессиональным праздником ... подробнее →
Сутки в ООС: два обстрела, потерь нет22.11.2021 09:00
За прошедшие сутки, 21 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. ... подробнее →
В Краматорске открылся новый торговый центр22.11.2021 08:00
В субботу, 20 ноября в Краматорске состоялось открытие торгового центра "EuroPlaza". Об этом сообщает городской голова Александр Гончаренко в Facebook . "EuroPlaza" - торговый центр, который за 2,5 ... подробнее →
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