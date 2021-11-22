Задержан создатель ещё одной фейковой Дії 22.11.2021 17:00 Правоохранители разоблачили подростка, который за деньги предоставлял доступ к сайту с поддельным приложением Дія. В специальном редакторе по желанию клиентов оно могло создавать фальшивые копии ... подробнее →

Нацполиция опубликовала итоги COVID-проверок в транспорте 22.11.2021 16:00 Правоохранители за месяц провели 91 165 проверок в межобластном транспорте. По итогам они составили 704 административных протокола на нарушителей карантина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. ... подробнее →