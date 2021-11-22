Задержан создатель ещё одной фейковой Дії

22.11.2021 17:00

Правоохранители разоблачили подростка, который за деньги предоставлял доступ к сайту с поддельным приложением Дія. В специальном редакторе по желанию клиентов оно могло создавать фальшивые копии ... подробнее →

Нацполиция опубликовала итоги COVID-проверок в транспорте

22.11.2021 16:00

Правоохранители за месяц провели 91 165 проверок в межобластном транспорте. По итогам они составили 704 административных протокола на нарушителей карантина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. ... подробнее →

Из поселка Невельское после серии обстрелов выехали почти все жители

22.11.2021 15:00

До начала обострения в поселке Невельское Ясиноватского района Донецкой области проживали 45 человек, в том числе 23 пенсионера и 3 детей. Сейчас здесь осталось 3 семьи. Об этом сообщил руководитель ... подробнее →

СБУ задержала на Донетчине одного из организаторов "референдума" 2014 года

22.11.2021 14:00

В Донецкой области задержан один из организаторов местного псевдореферендума 2014 года. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Злоумышленник призывал граждан срывать государственные флаги и голосовать за ... подробнее →

Ляшко анонсировал выход Луганской и Львовской областей из "красной" зоны

22.11.2021 13:00

В Луганской и Львовской областях стабилизировались эпидемиологические показатели. Эти области покидают "красную" зону. Об этом на брифинге заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, третью ... подробнее →

На КПВВ "Станица Луганская" малообеспеченные граждане могут бесплатно получить смартфоны

22.11.2021 12:00

Сотрудники гуманитарного центра "Пролиска - Станица Луганская" в случае необходимости бесплатно предоставляют людям из числа уязвимых категорий населения смартфоны, которые были приобретены при ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 ноября

22.11.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 7 464 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно меньше вчерашнего показателя. Снижение прироста продолжается пятый день подряд, ... подробнее →

Резников и Залужный наградили десантников в районе ООС

22.11.2021 10:00

21 ноября министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и поздравили с профессиональным праздником ... подробнее →

Сутки в ООС: два обстрела, потерь нет

22.11.2021 09:00

За прошедшие сутки, 21 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. ... подробнее →

В Краматорске открылся новый торговый центр

22.11.2021 08:00

В субботу, 20 ноября в Краматорске состоялось открытие торгового центра "EuroPlaza". Об этом сообщает городской голова Александр Гончаренко в Facebook . "EuroPlaza" - торговый центр, который за 2,5 ... подробнее →

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