Резников и Залужный наградили десантников в районе ООС22.11.2021 10:00
21 ноября министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и поздравили с профессиональным праздником ... подробнее →
Сутки в ООС: два обстрела, потерь нет22.11.2021 09:00
За прошедшие сутки, 21 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. ... подробнее →
В Краматорске открылся новый торговый центр22.11.2021 08:00
В субботу, 20 ноября в Краматорске состоялось открытие торгового центра "EuroPlaza". Об этом сообщает городской голова Александр Гончаренко в Facebook . "EuroPlaza" - торговый центр, который за 2,5 ... подробнее →
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- Резников и Залужный наградили десантников в районе ООС10:00
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- Резников и Залужный наградили десантников в районе ООС10:00
- Сутки в ООС: два обстрела, потерь нет09:00
- В Краматорске открылся новый торговый центр08:00
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