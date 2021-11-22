Резников и Залужный наградили десантников в районе ООС 22.11.2021 10:00 21 ноября министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили район проведения операции Объединенных сил (ООС) и поздравили с профессиональным праздником ... подробнее →

Сутки в ООС: два обстрела, потерь нет 22.11.2021 09:00 За прошедшие сутки, 21 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. ... подробнее →

В Краматорске открылся новый торговый центр 22.11.2021 08:00 В субботу, 20 ноября в Краматорске состоялось открытие торгового центра "EuroPlaza". Об этом сообщает городской голова Александр Гончаренко в Facebook . "EuroPlaza" - торговый центр, который за 2,5 ... подробнее →