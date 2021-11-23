Украинские полярники присоединились к марафону, стартовавшему на Донетчине23.11.2021 17:00
Украинские полярники приняли участие в акции "Марафон, который никто не хочет бежать" - это забег, стартовавший в поселке Нью-Йорк в Донецкой области, в километре от линии фронта. Об этом сообщает ... подробнее →
В Луганске начали устанавливать Новогоднюю елку23.11.2021 16:00
В оккупированном Луганске специалисты городского коммунального предприятия "Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства" (КЗХиБ) приступили к монтажу новогодней елки на Театральной площади. Об этом ... подробнее →
Замглавы Марьинской ВГА задержан на взятке23.11.2021 15:00
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры одному из заместителей руководителя Марьинской военно-гражданской администрации сообщили о подозрении в вымогательстве и получении ... подробнее →
Нардеп подтвердил использование Javelin на Донбассе23.11.2021 14:00
Бойцы ВСУ использовали на Донбассе противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin. Об этом заявил глава подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации комитета ... подробнее →
В Славянске закупят 27 квартир для переселенцев23.11.2021 13:00
Славянск включен в областную программу покупки жилья для внутренне-перемещенных лиц. На эти цели от государства получена субвенция в размере 10, 5 миллионов гривень. Сюда будет добавлено еще 4,5 ... подробнее →
В Одессу прибыли два американских патрульных катера для ВМС Украины23.11.2021 12:00
В Украину прибыло судно Ocean Grand, которым из США доставили два патрульных катера типа Island. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщила пресс-служба военно-морских сил ВС Украины. "Сегодня, 23 ... подробнее →
Более 300 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору в Еленовке 22 ноября23.11.2021 11:00
Сто восемьдесят два человека и 39 транспортных средств приехали в ОРДО с подконтрольной Украине стороны через гуманитарный коридор в Еленовке в понедельник, 22 ноября. Об этом сегодня сообщили в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 ноября23.11.2021 10:00
В Украине за минувшие сутки выявили 12 729 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это намного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав во вторник, 23 ноября. Среди новых заболевших ... подробнее →
На Донбассе за сутки семь обстрелов, ранены два бойца ВСУ23.11.2021 09:00
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки совершили семь обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе. Двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных ... подробнее →
МВФ выделил Украине очередной кредит23.11.2021 08:00
Совет директоров Международного валютного фонда принял решение о пересмотре программы Stand-By с Украиной. Фонд также выделяет транш кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что ... подробнее →
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