В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-19

24.11.2021 17:00

На базе четырех больниц Краматорска начали работу пункты вакцинации, где в будние дни можно получить первую или вторую дозы вакцины по предварительной записи. Об этом сообщил начальник отдела ... подробнее →

Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина

24.11.2021 16:00

Кабинет министров ужесточил правила работы заведений в «желтой» зоне карантина. Соответствующие изменения в «карантинное» постановление правительства № 1236 были внесены на ... подробнее →

Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО

24.11.2021 15:00

ЕС призывает Россию отменить указ, которым разрешается допуск товаров с оккупированного Донбасса на территорию РФ, поскольку эти действия противоречат минским соглашениям. Об этом заявил спикер ... подробнее →

Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"

24.11.2021 14:00

24 ноября в 9:10 вооруженные формирования РФ произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре Донецк-Курахово с применением ... подробнее →

Украинские силовики начали спецоперацию на границе с Беларусью

24.11.2021 13:00

На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами ... подробнее →

Интер — Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

24.11.2021 12:00

Сегодня, 24 ноября, состоится поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором миланский "Интер" примет донецкий "Шахтер", сообщает Sport.ua . Матч пройдет в Милане на стадионе ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября

24.11.2021 11:00

За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 заражений коронавирусом. Зарегистрировано 595 летальных исходов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за прошедшие сутки ... подробнее →

"Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге

24.11.2021 10:00

"Прометей" неудержим: очередная победа флагмана баскетбола Украины Перед стартом сезона 2021/2022 "Прометей" и "Днепр" выделялись экспертами в качестве основных претендентов на титул. Потенциал ... подробнее →

На полигоне Широкий Лан испытали Bayraktar и Javelin

24.11.2021 09:00

На полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений Широкий лан были проведены инструкторско-методические занятия, в ходе которых испытали беспилотники Bayraktar и комплексы ... подробнее →

За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен

24.11.2021 08:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 23 ноября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает ... подробнее →

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