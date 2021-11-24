Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября

24.11.2021 11:00

За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 заражений коронавирусом. Зарегистрировано 595 летальных исходов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за прошедшие сутки ... подробнее →

"Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге

24.11.2021 10:00

"Прометей" неудержим: очередная победа флагмана баскетбола Украины Перед стартом сезона 2021/2022 "Прометей" и "Днепр" выделялись экспертами в качестве основных претендентов на титул. Потенциал ... подробнее →

На полигоне Широкий Лан испытали Bayraktar и Javelin

24.11.2021 09:00

На полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений Широкий лан были проведены инструкторско-методические занятия, в ходе которых испытали беспилотники Bayraktar и комплексы ... подробнее →

За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен

24.11.2021 08:00

На Донбассе за прошедшие сутки, 23 ноября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает ... подробнее →

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