На полигоне Широкий Лан испытали Bayraktar и Javelin 24.11.2021 09:00 На полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений Широкий лан были проведены инструкторско-методические занятия, в ходе которых испытали беспилотники Bayraktar и комплексы ... подробнее →