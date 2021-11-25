Рома — Заря: прогноз на матч Лиги конференций 25.11.2021 17:00 Сегодня луганская Заря сойдется в гостевом противостоянии против итальянской Ромы в пятом туре Лиги конференций, сообщает football.ua . Букмекеры считают, что шансов на успех в предстоящем поединке ... подробнее →

На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ 25.11.2021 16:00 СБУ заблокировала в Луганской области попытку контрабандного вывоза пороха за границу. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Злоумышленники пытались переправить в РФ около 20 кг взрывчатого вещества под ... подробнее →

В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес 25.11.2021 15:00 С 26 ноября Центр массовой вакцинации с железнодорожного вокзала переезжает в ТЦ "Браво" по проспекту Металлургов, 53. Об этом сообщает Городской совет Мариуполя в Telegram . График работы: ежедневно ... подробнее →