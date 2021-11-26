Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма

26.11.2021 17:00

Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов потерял Крым, а пятый президент Петр Порошенко - Донбасс. Об этом глава государства сказал во время ... подробнее →

Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?

26.11.2021 16:00

Неважно, какую марку и модель вы предпочитаете и за рулем какой машины сидите, но периодически посещать СТО вам придется в любом случае. Даже если вы не замечаете тревожных симптомов возможной поломки ... подробнее →

Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом

26.11.2021 15:00

На Луганщину с рабочим визитом прибыли Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Об этом ... подробнее →

Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ

26.11.2021 14:00

26 ноября за первые 3 часа работы через КПВВ "Станица Луганская" прошли 535 человек в сторону подконтрольной территории и 658 человек в направлении ОРЛО. Такую информацию журналистам Свободного радио ... подробнее →

Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня

26.11.2021 13:00

В Украине увеличилась желтая зона карантина. Со вторника, 26 ноября, к ней присоединились Черновицкая и Тернопольская области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Таким образом желтая зона ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября

26.11.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 15 936 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Снижение на тысячу заражений произошло после трех дней роста, сообщает Минздрав в пятницу, 26 ноября. Среди ... подробнее →

В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно

26.11.2021 11:00

Мариупольские медработники пенсионного возраста с 25 ноября могут пользоваться правом льготного проезда в муниципальном транспорте до 9:00. Для этого им необходимо предъявить сертификат о вакцинации ... подробнее →

Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского

26.11.2021 10:00

Сегодня состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его президентского срока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента . "В ... подробнее →

Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)

26.11.2021 09:00

В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря разгромно уступила на выезде Роме со счетом 4:0, сообщает football.ua . В первой половине встречи голами в составе римлян ... подробнее →

ВОЗ созывает срочное заседание из-за "южноафриканского" штамма COVID-19

26.11.2021 08:00

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 26 ноября, соберется на срочное заседание, чтобы обсудить новую мутацию коронавируса B.1.1.529, выявленную в Южной Африке. Об этом сообщила газета ... подробнее →

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