Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма26.11.2021 17:00
Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов потерял Крым, а пятый президент Петр Порошенко - Донбасс. Об этом глава государства сказал во время ... подробнее →
Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?26.11.2021 16:00
Неважно, какую марку и модель вы предпочитаете и за рулем какой машины сидите, но периодически посещать СТО вам придется в любом случае. Даже если вы не замечаете тревожных симптомов возможной поломки ... подробнее →
Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом26.11.2021 15:00
На Луганщину с рабочим визитом прибыли Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Об этом ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ26.11.2021 14:00
26 ноября за первые 3 часа работы через КПВВ "Станица Луганская" прошли 535 человек в сторону подконтрольной территории и 658 человек в направлении ОРЛО. Такую информацию журналистам Свободного радио ... подробнее →
Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня26.11.2021 13:00
В Украине увеличилась желтая зона карантина. Со вторника, 26 ноября, к ней присоединились Черновицкая и Тернопольская области. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. Таким образом желтая зона ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября26.11.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки выявили 15 936 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Снижение на тысячу заражений произошло после трех дней роста, сообщает Минздрав в пятницу, 26 ноября. Среди ... подробнее →
В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно26.11.2021 11:00
Мариупольские медработники пенсионного возраста с 25 ноября могут пользоваться правом льготного проезда в муниципальном транспорте до 9:00. Для этого им необходимо предъявить сертификат о вакцинации ... подробнее →
Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского26.11.2021 10:00
Сегодня состоится пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его президентского срока. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента . "В ... подробнее →
Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)26.11.2021 09:00
В матче пятого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря разгромно уступила на выезде Роме со счетом 4:0, сообщает football.ua . В первой половине встречи голами в составе римлян ... подробнее →
ВОЗ созывает срочное заседание из-за "южноафриканского" штамма COVID-1926.11.2021 08:00
Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 26 ноября, соберется на срочное заседание, чтобы обсудить новую мутацию коронавируса B.1.1.529, выявленную в Южной Африке. Об этом сообщила газета ... подробнее →
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- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ14:00
- Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября12:00
- В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно11:00
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