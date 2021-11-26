Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма 26.11.2021 17:00 Президент Владимир Зеленский заявил, что бывший секретарь Совета нацбезопасности Александр Турчинов потерял Крым, а пятый президент Петр Порошенко - Донбасс. Об этом глава государства сказал во время ... подробнее →

Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать? 26.11.2021 16:00 Неважно, какую марку и модель вы предпочитаете и за рулем какой машины сидите, но периодически посещать СТО вам придется в любом случае. Даже если вы не замечаете тревожных симптомов возможной поломки ... подробнее →

Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом 26.11.2021 15:00 На Луганщину с рабочим визитом прибыли Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и Вице-премьер-министр - Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Об этом ... подробнее →