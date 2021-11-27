На Донетчине запустили инновационный проект по сортировке вторичного сырья27.11.2021 17:00
В течение последнего месяца жители Краматорска, Северодонецка и Мариуполя используют приложение "Пакован". Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на организаторов проекта. "Пакован" - новое ... подробнее →
Почти 400 человек пересекли линию разграничения в Еленовке 26 ноября27.11.2021 15:00
Около 400 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения на Донбассе в минувшую пятницу. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". Отмечается, что в ОРДО ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 ноября27.11.2021 13:00
За минувшие сутки в Украине обнаружили 14 200 случаев коронавируса против 15 936 днем ранее. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщается на сайте Минздрава . Среди заболевших за сутки 1296 детей и 212 ... подробнее →
ВОЗ признала "южноафриканский" штамм COVID опасным и дала ему имя27.11.2021 11:00
Новый штамм коронавируса B.1.1.529 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала греческой буквой омикрон (15-я буква греческого алфавита). Об этом сообщается на сайте ВОЗ. "ВОЗ обозначила ... подробнее →
На Донбассе - два обстрела за сутки, но есть потери27.11.2021 10:00
За прошедшие сутки, 26 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →
На Донетчине назначили нового главу областной полиции27.11.2021 09:00
Главное управление Нацполиции в Донецкой области возглавил Руслан Осипенко. В пятницу, 26 ноября его представил личному составу глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Об этом сообщили в ... подробнее →
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