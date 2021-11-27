Почти 400 человек пересекли линию разграничения в Еленовке 26 ноября 27.11.2021 15:00 Около 400 человек воспользовались гуманитарным коридором в Еленовке для пересечения линии соприкосновения на Донбассе в минувшую пятницу. Об этом сегодня сообщили в "МЧС ДНР". Отмечается, что в ОРДО ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 ноября 27.11.2021 13:00 За минувшие сутки в Украине обнаружили 14 200 случаев коронавируса против 15 936 днем ранее. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщается на сайте Минздрава . Среди заболевших за сутки 1296 детей и 212 ... подробнее →