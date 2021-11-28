Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 28.11.2021 17:00 ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта. Ваше умение улавливать желания окружающих и по ходу дела менять свои планы поможет вам в эти дни легко подстроиться под любую ситуацию и адаптироваться к ... подробнее →

Харьковская область перешла в желтую зону карантина 28.11.2021 15:00 В Украине по состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в красной зоне карантина остаются Киев и 18 областей, в оранжевой – одна, а желтая – расширилась до пяти областей. Об этом ... подробнее →