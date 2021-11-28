Гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря28.11.2021 17:00
ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта. Ваше умение улавливать желания окружающих и по ходу дела менять свои планы поможет вам в эти дни легко подстроиться под любую ситуацию и адаптироваться к ... подробнее →
Харьковская область перешла в желтую зону карантина28.11.2021 15:00
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 28 ноября, в красной зоне карантина остаются Киев и 18 областей, в оранжевой – одна, а желтая – расширилась до пяти областей. Об этом ... подробнее →
Мариуполь занял первое место в рейтинге доступности городов Украины28.11.2021 13:00
26 ноября ОО "Доступно.UA" опубликовала рейтинг доступности 19 городов Украины в рамках проекта "Тостер". Об этом сообщает "Рубрика" . Рейтинг доступности украинских городов "Тостер" – проект ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 ноября28.11.2021 11:00
За минувшие сутки в стране выявили 7 483 новых случаев заражения коронавирусом. Это существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается третий день подряд. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →
В зоне ООС за сутки пять обстрелов, без потерь у ВСУ28.11.2021 10:00
За прошедшие сутки сепаратисты пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе три раза из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции ... подробнее →
Врач из ЮАР рассказала о симптомах заражения штаммом Омикрон28.11.2021 09:00
Признаки инфицирования штаммом коронавируса Омикрон отличаются от симптомов заболевания COVID-19. Об этом рассказала глава Медицинской ассоциации Южно-Африканской Республики Анжелик Кутзе изданию The ... подробнее →
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- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год12:00
- Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, ВСУ без потерь11:00
- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров09:00
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
- В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС15:00
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