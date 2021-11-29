С сегодняшнего дня оформление или перерасчет пенсии можно произвести на портале "Дія". Об этом в Telegram сообщило Министерство цифровой трансформации. "Ежегодно более миллиона украинцев оформляют ... подробнее →

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган предложил Украине и России стать посредником в урегулировании конфликта, сообщает Hurriyet, передает Корреспондент.net . "Мы выступаем за установление мира в ... подробнее →

С 1 декабря Министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование декларирования места жительства. Украинцам предлагают принять в нем участие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ... подробнее →

"Укрзализныця" запускает еще один поезд на Луганщину. Новый поезд № 131/132 будет курсировать по маршруту "Лисичанск - Жмеринка". Об этом Восточный Вариант сообщает со ссылкой на сюжет ТРК "Донбасс ... подробнее →

В Станице Луганской возобновило работу отделение "ПриватБанка" 29.11.2021 13:00 Отделение "ПриватБанка" по адресу Станица Луганская, квартал Молодежный, 20, снова заработало после почти трех с половиной лет перерыва, сообщает ОстроВ со ссылкой на данные сообщества ... подробнее →

В Донецке начали устанавливать "главную новогоднюю елку" 29.11.2021 12:00 На площади Ленина в оккупированном Донецке местные коммунальщики приступили к установке "главной новогодней елки" города. Об этом сообщил так называемый непризнанный "мэр" города Алексей Кулемзин. По ... подробнее →