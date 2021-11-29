"Укрзализныця" запускает новый поезд на Луганщину

29.11.2021 17:00

"Укрзализныця" запускает еще один поезд на Луганщину. Новый поезд № 131/132 будет курсировать по маршруту "Лисичанск - Жмеринка". Об этом Восточный Вариант сообщает со ссылкой на сюжет ТРК "Донбасс ... подробнее →

Минцифры объявило бета-тест онлайн-декларирования места жительства

29.11.2021 16:00

С 1 декабря Министерство цифровой трансформации запускает бета-тестирование декларирования места жительства. Украинцам предлагают принять в нем участие. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. ... подробнее →

Эрдоган предложил посредничество в урегулировании конфликта на Донбассе

29.11.2021 15:00

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган предложил Украине и России стать посредником в урегулировании конфликта, сообщает Hurriyet, передает Корреспондент.net . "Мы выступаем за установление мира в ... подробнее →

На портале "Дія" появилась услуга оформления и перерасчета пенсии

29.11.2021 14:00

С сегодняшнего дня оформление или перерасчет пенсии можно произвести на портале "Дія". Об этом в Telegram сообщило Министерство цифровой трансформации. "Ежегодно более миллиона украинцев оформляют ... подробнее →

В Станице Луганской возобновило работу отделение "ПриватБанка"

29.11.2021 13:00

Отделение "ПриватБанка" по адресу Станица Луганская, квартал Молодежный, 20, снова заработало после почти трех с половиной лет перерыва, сообщает ОстроВ со ссылкой на данные сообщества ... подробнее →

В Донецке начали устанавливать "главную новогоднюю елку"

29.11.2021 12:00

На площади Ленина в оккупированном Донецке местные коммунальщики приступили к установке "главной новогодней елки" города. Об этом сообщил так называемый непризнанный "мэр" города Алексей Кулемзин. По ... подробнее →

Группа "Жадан и собаки" выступила для бойцов ООС

29.11.2021 11:00

Батальон одной из отдельных механизированных бригад, выполняющей задачи в районе ООС, посетила украинская группа "Жадан и собаки". В небольшом селении в нескольких километрах от линии фронта музыканты ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 ноября

29.11.2021 10:00

В Украине за минувшие сутки, 29 ноября, зафиксировано 5804 COVID-случая, умерли 297 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Больше всего заражений - в Днепропетровской области (473), ... подробнее →

НВФ снизили активность на Донбассе

29.11.2021 09:00

За прошедшие сутки, 28 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом ... подробнее →

В Украине объявили штормовое предупреждение

29.11.2021 08:00

В Украине объявлено штормовое предупреждение на понедельник, сообщает ГСЧС. Сегодня в восточной части страны и в центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый ... подробнее →

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