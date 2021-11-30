Футболисты Шахтера Евгений Коноплянка и Андрей Пятов приняли участие в съемках украинской кинокомедии "Большая прогулка", сообщает официальный Instagram "горняков". Среди известных персон, также ... подробнее →

Сто жителей неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии "Единая Россия". Об этом заявил депутат ... подробнее →

Вакцина «Спутник Лайт», полученная на прошлой неделе, поэтапно распределяется в пункты вакцинации, организованные по всей территории ОРДО. Об этом сообщили в "минздраве ДНР". С 12-00 ... подробнее →

В ноябре Верховная Рада одобрила размер штрафов за продажу лекарства несовершеннолетним. Решение стало логическим продолжением закона о запрете продажи медикаментов детям до 14 лет, за который ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 ноября 30.11.2021 12:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 846 детей и 197 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие ... подробнее →

В ОРЛО начали выдавать QR-коды о COVID-вакцинации 30.11.2021 11:00 В медучреждениях ОРЛО начали выдавать QR-коды, которые подтверждают сделанную вакцинацию препаратом Sputnik Light. Об этом 29 ноября рассказала "исполняющая обязанности главного врача" Луганской ... подробнее →