Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?

30.11.2021 17:00

В ноябре Верховная Рада одобрила размер штрафов за продажу лекарства несовершеннолетним. Решение стало логическим продолжением закона о запрете продажи медикаментов детям до 14 лет, за который ... подробнее →

В ОРДО заявили о возобновлении кампании по вакцинации от COVID-19

30.11.2021 16:00

Вакцина «Спутник Лайт», полученная на прошлой неделе, поэтапно распределяется в пункты вакцинации, организованные по всей территории ОРДО. Об этом сообщили в "минздраве ДНР". С 12-00 ... подробнее →

Сто жителей ОРДЛО приняли в партию "Единая Россия"

30.11.2021 15:00

Сто жителей неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии "Единая Россия". Об этом заявил депутат ... подробнее →

Два футболиста "Шахтера" снялись в кино

30.11.2021 14:00

Футболисты Шахтера Евгений Коноплянка и Андрей Пятов приняли участие в съемках украинской кинокомедии "Большая прогулка", сообщает официальный Instagram "горняков". Среди известных персон, также ... подробнее →

29 ноября через гумкоридор в Еленовке проследовали 318 человек

30.11.2021 13:00

Пункт пропуска оккупантов "ДНР" "Еленовка", который расположен напротив КПВВ "Новотроицкое", был открыт вчера, 29 ноября. В обоих направлениях гуманитарным коридором воспользовались 318 человек. Об ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 ноября

30.11.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 846 детей и 197 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие ... подробнее →

В ОРЛО начали выдавать QR-коды о COVID-вакцинации

30.11.2021 11:00

В медучреждениях ОРЛО начали выдавать QR-коды, которые подтверждают сделанную вакцинацию препаратом Sputnik Light. Об этом 29 ноября рассказала "исполняющая обязанности главного врача" Луганской ... подробнее →

В Украине из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов

30.11.2021 10:00

В Украине из-за сильного ветра без электричества остались 179 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "По состоянию на 7 ч 30 ноября в результате усложнения ... подробнее →

В МИД назвали численность войск РФ у границ Украины

30.11.2021 09:00

На российско-украинской границе и на неподконтрольных Киеву территориях Москва разместила около 115 тысяч военных. Такие данные озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, ... подробнее →

Станица Луганская частично обесточена в результате обстрела НВФ

30.11.2021 08:00

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением вооружения, запрещенного Минскими ... подробнее →

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