Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?30.11.2021 17:00
В ноябре Верховная Рада одобрила размер штрафов за продажу лекарства несовершеннолетним. Решение стало логическим продолжением закона о запрете продажи медикаментов детям до 14 лет, за который ... подробнее →
В ОРДО заявили о возобновлении кампании по вакцинации от COVID-1930.11.2021 16:00
Вакцина «Спутник Лайт», полученная на прошлой неделе, поэтапно распределяется в пункты вакцинации, организованные по всей территории ОРДО. Об этом сообщили в "минздраве ДНР". С 12-00 ... подробнее →
Сто жителей ОРДЛО приняли в партию "Единая Россия"30.11.2021 15:00
Сто жителей неподконтрольной Украине части Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами получили партийные билеты российской политической партии "Единая Россия". Об этом заявил депутат ... подробнее →
Два футболиста "Шахтера" снялись в кино30.11.2021 14:00
Футболисты Шахтера Евгений Коноплянка и Андрей Пятов приняли участие в съемках украинской кинокомедии "Большая прогулка", сообщает официальный Instagram "горняков". Среди известных персон, также ... подробнее →
29 ноября через гумкоридор в Еленовке проследовали 318 человек30.11.2021 13:00
Пункт пропуска оккупантов "ДНР" "Еленовка", который расположен напротив КПВВ "Новотроицкое", был открыт вчера, 29 ноября. В обоих направлениях гуманитарным коридором воспользовались 318 человек. Об ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 30 ноября30.11.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 554 новых подтвержденных случаев коронавируса. Из них инфицировались 846 детей и 197 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За прошедшие ... подробнее →
В ОРЛО начали выдавать QR-коды о COVID-вакцинации30.11.2021 11:00
В медучреждениях ОРЛО начали выдавать QR-коды, которые подтверждают сделанную вакцинацию препаратом Sputnik Light. Об этом 29 ноября рассказала "исполняющая обязанности главного врача" Луганской ... подробнее →
В Украине из-за непогоды обесточено 179 населенных пунктов30.11.2021 10:00
В Украине из-за сильного ветра без электричества остались 179 населенных пунктов в восьми областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "По состоянию на 7 ч 30 ноября в результате усложнения ... подробнее →
В МИД назвали численность войск РФ у границ Украины30.11.2021 09:00
На российско-украинской границе и на неподконтрольных Киеву территориях Москва разместила около 115 тысяч военных. Такие данные озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе брифинга, ... подробнее →
Станица Луганская частично обесточена в результате обстрела НВФ30.11.2021 08:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки сепаратисты восемь раз нарушили режим прекращения огня, два из которых с применением вооружения, запрещенного Минскими ... подробнее →
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- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров09:00
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
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