"Укрзализныця" приняла 5 новейших купейных пассажирских вагонов производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Вагоны будут курсировать по маршрутам "Мариуполь - Ворохта, Рахов" и "Харьков - ... подробнее →

В ноябре Краматорск получил первую партию, девять единиц, автобусов Эталон А 08128 «Троянда» Черниговского автозавода. Сейчас в КП «КТТУ» приехало еще 9 машин. Об этом ... подробнее →

В Мариуполе в Театральном сквере начался монтаж ледового катка. Он откроется традиционно – 19 декабря, в День Святого Николая. В этом году его дополнят новыми элементами инсталляции. Об этом ... подробнее →

В Украине идет реформа школьного питания. С 1 сентября многие школы уже начали готовить по новому меню, а полный переход на новые требования должен состояться в январе следующего года. В настоящее ... подробнее →