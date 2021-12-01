Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?01.12.2021 17:00
В Украине идет реформа школьного питания. С 1 сентября многие школы уже начали готовить по новому меню, а полный переход на новые требования должен состояться в январе следующего года. В настоящее ... подробнее →
В Театральном сквере Мариуполя начали готовить новогодний каток01.12.2021 16:00
В Мариуполе в Театральном сквере начался монтаж ледового катка. Он откроется традиционно – 19 декабря, в День Святого Николая. В этом году его дополнят новыми элементами инсталляции. Об этом ... подробнее →
В Краматорск прибыла вторая партия новых автобусов01.12.2021 15:00
В ноябре Краматорск получил первую партию, девять единиц, автобусов Эталон А 08128 «Троянда» Черниговского автозавода. Сейчас в КП «КТТУ» приехало еще 9 машин. Об этом ... подробнее →
Два мариупольских поезда получили новейшие купейные вагоны01.12.2021 14:00
"Укрзализныця" приняла 5 новейших купейных пассажирских вагонов производства ПАО "Крюковский вагоностроительный завод". Вагоны будут курсировать по маршрутам "Мариуполь - Ворохта, Рахов" и "Харьков - ... подробнее →
Зеленский анонсировал программу доступных кредитов "Українська мрія"01.12.2021 13:00
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу выдачи потребительских кредитов всем честным налогоплательщикам-физлицам под 5%, передает Цензор.НЕТ . "В скором времени мы запускаем ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 декабря01.12.2021 12:00
В Украине за день подтвердили 11 960 новых случаев коронавируса - всего в стране их уже 3 450 341. Об этом сообщает Минздрав в среду, 1 декабря. При этом выздоровели уже 2 972 192 украинца (накануне ... подробнее →
Сутки в ООС: четыре нарушения, у ВСУ без потерь01.12.2021 11:00
На Донбассе сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением оружия, запрещенного минскими договоренностями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС ... подробнее →
На Донетчине еще 65 человек получат компенсацию за разрушенное в ходе агрессии РФ жилье01.12.2021 10:00
Денежные компенсации для 65 владельцев разрушенного в ходе боевых действий жилья в Донецкой области назначены по результатам заседания 30 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по ... подробнее →
В Северодонецке подорожает проезд в общественном транспорте01.12.2021 09:00
В Северодонецкой ВГА на публичном общественном обсуждении утвердили новые проекты повышения тарифов на перевозку пассажиров общественным транспортом. Об этом сообщает Суспільне . По проектам цены ... подробнее →
Как встретить Новый год безопасно?01.12.2021 08:00
Новогодние праздники украинцы могут встретить в красной эпидемической зоне, если ситуация с больными ковидом не улучшится. Чтобы не испортить себе праздник, нужно подготовиться заранее. Прежде всего ... подробнее →
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