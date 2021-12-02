Верховная Рада на год продлила закон об особом статусе оккупированного Донбасса. Решение поддержали 317 нардепов на заседании в четверг, 2 декабря, сообщает Корреспондент.net . Законопроект ... подробнее →

В Славянске в грядущую пятницу (3 декабря) будет повышен тариф на проезд в троллейбусах. Об этом сообщает "Карачун" со ссылкой на руководителя транспортного отдела Славянской ВГА Риммы Макиенко. ... подробнее →

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника в Донецкой области (без учета части оккупированной территории) в октябре 2021 года составила 14 791 грн. Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує тим, хто хоче зекономити на комунальних платіжках, оформити підключення до тарифного плану «Фіксований» . Саме в ... подробнее →

В России заявили о задержании трех украинских "шпионов" 02.12.2021 13:00 ФСБ сообщила о задержании в России нескольких сотрудников украинских разведслужб, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт. Об этом сообщает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря 02.12.2021 12:00 В Украине за день подтвердили 13 531 случай коронавируса - всего в стране их уже 3 463 872. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 2 декабря. Выздоровели 2 995 727 украинцев (накануне - 23 535), а ... подробнее →