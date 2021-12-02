Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»02.12.2021 17:00
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує тим, хто хоче зекономити на комунальних платіжках, оформити підключення до тарифного плану «Фіксований» . Саме в ... подробнее →
Облстат Донетчины озвучил среднюю зарплату по области02.12.2021 16:00
Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника в Донецкой области (без учета части оккупированной территории) в октябре 2021 года составила 14 791 грн. Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →
В Славянске с завтрашнего дня подорожает проезд в троллейбусах02.12.2021 15:00
В Славянске в грядущую пятницу (3 декабря) будет повышен тариф на проезд в троллейбусах. Об этом сообщает "Карачун" со ссылкой на руководителя транспортного отдела Славянской ВГА Риммы Макиенко. ... подробнее →
Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО02.12.2021 14:00
Верховная Рада на год продлила закон об особом статусе оккупированного Донбасса. Решение поддержали 317 нардепов на заседании в четверг, 2 декабря, сообщает Корреспондент.net . Законопроект ... подробнее →
В России заявили о задержании трех украинских "шпионов"02.12.2021 13:00
ФСБ сообщила о задержании в России нескольких сотрудников украинских разведслужб, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт. Об этом сообщает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря02.12.2021 12:00
В Украине за день подтвердили 13 531 случай коронавируса - всего в стране их уже 3 463 872. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 2 декабря. Выздоровели 2 995 727 украинцев (накануне - 23 535), а ... подробнее →
Зеленский наградил учительницу украинского языка и литературы из Краматорска02.12.2021 11:00
Преподавательница украинского языка и литературы из Краматорска Ирина Савчук удостоилась звания "Заслуженный учитель Украины", педагог получил награду от президента Зеленского в стенах парламента ... подробнее →
Сутки в ООС: 4 обстрела, погиб один украинский защитник02.12.2021 10:00
За прошедшие сутки, 1 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. ... подробнее →
На Луганщине завершен ремонт трассы к КПП Меловое02.12.2021 09:00
В Луганской области завершили ремонт двух больших участков трассы Н-26 Чугуев – Меловое общей протяженностью 70 км. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области. "В ... подробнее →
На КПВВ Чонгар и Каланчак открылись пункты вакцинации от коронавируса02.12.2021 08:00
В Херсонской области начали работать пункты вакцинации от коронавируса на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила в Facebook ... подробнее →
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- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров09:00
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
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