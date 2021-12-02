Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»

02.12.2021 17:00

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» пропонує тим, хто хоче зекономити на комунальних платіжках, оформити підключення до тарифного плану «Фіксований» . Саме в ... подробнее →

Облстат Донетчины озвучил среднюю зарплату по области

02.12.2021 16:00

Средняя номинальная заработная плата одного штатного работника в Донецкой области (без учета части оккупированной территории) в октябре 2021 года составила 14 791 грн. Об этом сообщила пресс-служба ... подробнее →

В Славянске с завтрашнего дня подорожает проезд в троллейбусах

02.12.2021 15:00

В Славянске в грядущую пятницу (3 декабря) будет повышен тариф на проезд в троллейбусах. Об этом сообщает "Карачун" со ссылкой на руководителя транспортного отдела Славянской ВГА Риммы Макиенко. ... подробнее →

Рада продлила закон об особом статусе ОРДЛО

02.12.2021 14:00

Верховная Рада на год продлила закон об особом статусе оккупированного Донбасса. Решение поддержали 317 нардепов на заседании в четверг, 2 декабря, сообщает Корреспондент.net . Законопроект ... подробнее →

В России заявили о задержании трех украинских "шпионов"

02.12.2021 13:00

ФСБ сообщила о задержании в России нескольких сотрудников украинских разведслужб, двое из которых якобы собирали информацию о стратегических объектах, а третий готовил теракт. Об этом сообщает ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 декабря

02.12.2021 12:00

В Украине за день подтвердили 13 531 случай коронавируса - всего в стране их уже 3 463 872. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 2 декабря. Выздоровели 2 995 727 украинцев (накануне - 23 535), а ... подробнее →

Зеленский наградил учительницу украинского языка и литературы из Краматорска

02.12.2021 11:00

Преподавательница украинского языка и литературы из Краматорска Ирина Савчук удостоилась звания "Заслуженный учитель Украины", педагог получил награду от президента Зеленского в стенах парламента ... подробнее →

Сутки в ООС: 4 обстрела, погиб один украинский защитник

02.12.2021 10:00

За прошедшие сутки, 1 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 4 нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. ... подробнее →

На Луганщине завершен ремонт трассы к КПП Меловое

02.12.2021 09:00

В Луганской области завершили ремонт двух больших участков трассы Н-26 Чугуев – Меловое общей протяженностью 70 км. Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Луганской области. "В ... подробнее →

На КПВВ Чонгар и Каланчак открылись пункты вакцинации от коронавируса

02.12.2021 08:00

В Херсонской области начали работать пункты вакцинации от коронавируса на административной границе с аннексированным Крымом. Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщила в Facebook ... подробнее →

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