Вакцинация детей против COVID-19: что известно? 03.12.2021 17:00 Летом большинство развитых стран мира рекомендовало прививать от коронавируса детей старше 12 лет. А осенью, с ростом числа больных, некоторые страны решили прививать и детей от 5 до 11 лет. В Украине ... подробнее →

Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины 03.12.2021 16:00 Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай, передает Восточный Вариант . "Мы это сделали! Спасибо Денис Шмыгаль Ирина Верещук ... подробнее →