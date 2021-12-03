Вакцинация детей против COVID-19: что известно?03.12.2021 17:00
Летом большинство развитых стран мира рекомендовало прививать от коронавируса детей старше 12 лет. А осенью, с ростом числа больных, некоторые страны решили прививать и детей от 5 до 11 лет. В Украине ... подробнее →
Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины03.12.2021 16:00
Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай, передает Восточный Вариант . "Мы это сделали! Спасибо Денис Шмыгаль Ирина Верещук ... подробнее →
В НАН спрогнозировали численность населения Украины к концу века03.12.2021 15:00
Население Украины к концу века значительно сократится. Как остановить процесс убыли населения, специалисты не знают. Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук (НАН). "К концу ... подробнее →
В Мариуполе анонсировали запись на продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров03.12.2021 14:00
На следующей неделе в Мариуполе будут раздавать продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров. В горсовете рассказали, кому и как их получить. Об этом сообщает городской совет Мариуполя. ... подробнее →
Жители Славянска пожаловались на неприятный запах водопроводной воды03.12.2021 13:00
Последние несколько дней жители Славянска стали все чаще говорить о том, что вода в кранах имеет неприятный, неестественный запах. Так, пользователи соцсетей пишут, что вода имеет запах лекарств или ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря03.12.2021 12:00
За прошедшие сутки в Украине выявили 13 777 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке. "За сутки 2 декабря в Украине зафиксировано 13 777 новых ... подробнее →
В ОРЛО ввели обязательную COVID-вакцинацию некоторых групп населения03.12.2021 11:00
"Власти" ОРЛО ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий населения в отдельных районах Луганской области, сообщают местные СМИ. Так называемая чрезвычайная ... подробнее →
Меркель ушла с должности канцлера ФРГ03.12.2021 10:00
Ангела Меркель официально попрощалась с должностью канцлера ФРГ. Церемония прошла вечером в четверг, 2 декабря, в форме традиционного военного церемониального акта проводов – Der Große ... подробнее →
Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен украинский воин03.12.2021 09:00
За сутки, 2 декабря, сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает ... подробнее →
Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление обороны03.12.2021 08:00
Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных способностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира, сообщил 2 декабря министр иностранных ... подробнее →
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- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров09:00
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
- В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС15:00
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