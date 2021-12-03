В ОРЛО ввели обязательную COVID-вакцинацию некоторых групп населения03.12.2021 11:00
"Власти" ОРЛО ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий населения в отдельных районах Луганской области, сообщают местные СМИ. Так называемая чрезвычайная ... подробнее →
Меркель ушла с должности канцлера ФРГ03.12.2021 10:00
Ангела Меркель официально попрощалась с должностью канцлера ФРГ. Церемония прошла вечером в четверг, 2 декабря, в форме традиционного военного церемониального акта проводов – Der Große ... подробнее →
Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен украинский воин03.12.2021 09:00
За сутки, 2 декабря, сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает ... подробнее →
Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление обороны03.12.2021 08:00
Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных способностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира, сообщил 2 декабря министр иностранных ... подробнее →
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