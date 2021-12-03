Меркель ушла с должности канцлера ФРГ 03.12.2021 10:00 Ангела Меркель официально попрощалась с должностью канцлера ФРГ. Церемония прошла вечером в четверг, 2 декабря, в форме традиционного военного церемониального акта проводов – Der Große ... подробнее →

Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен украинский воин 03.12.2021 09:00 За сутки, 2 декабря, сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает ... подробнее →