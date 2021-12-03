Вакцинация детей против COVID-19: что известно?

03.12.2021 17:00

Летом большинство развитых стран мира рекомендовало прививать от коронавируса детей старше 12 лет. А осенью, с ростом числа больных, некоторые страны решили прививать и детей от 5 до 11 лет. В Украине ... подробнее →

Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины

03.12.2021 16:00

Кабмин утвердил выплаты компенсаций для погорельцев Луганщины. Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай, передает Восточный Вариант . "Мы это сделали! Спасибо Денис Шмыгаль Ирина Верещук ... подробнее →

В НАН спрогнозировали численность населения Украины к концу века

03.12.2021 15:00

Население Украины к концу века значительно сократится. Как остановить процесс убыли населения, специалисты не знают. Об этом говорится в прогнозе ученых Национальной академии наук (НАН). "К концу ... подробнее →

В Мариуполе анонсировали запись на продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров

03.12.2021 14:00

На следующей неделе в Мариуполе будут раздавать продуктовые корзины для вакцинированных пенсионеров. В горсовете рассказали, кому и как их получить. Об этом сообщает городской совет Мариуполя. ... подробнее →

Жители Славянска пожаловались на неприятный запах водопроводной воды

03.12.2021 13:00

Последние несколько дней жители Славянска стали все чаще говорить о том, что вода в кранах имеет неприятный, неестественный запах. Так, пользователи соцсетей пишут, что вода имеет запах лекарств или ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 декабря

03.12.2021 12:00

За прошедшие сутки в Украине выявили 13 777 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Фейсбуке. "За сутки 2 декабря в Украине зафиксировано 13 777 новых ... подробнее →

В ОРЛО ввели обязательную COVID-вакцинацию некоторых групп населения

03.12.2021 11:00

"Власти" ОРЛО ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для некоторых категорий населения в отдельных районах Луганской области, сообщают местные СМИ. Так называемая чрезвычайная ... подробнее →

Меркель ушла с должности канцлера ФРГ

03.12.2021 10:00

Ангела Меркель официально попрощалась с должностью канцлера ФРГ. Церемония прошла вечером в четверг, 2 декабря, в форме традиционного военного церемониального акта проводов – Der Große ... подробнее →

Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен украинский воин

03.12.2021 09:00

За сутки, 2 декабря, сепаратисты на Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает ... подробнее →

Совет ЕС предоставит Украине 31 млн евро на укрепление обороны

03.12.2021 08:00

Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 миллион евро на укрепление оборонных способностей в рамках вновь созданного Европейского фонда обеспечения мира, сообщил 2 декабря министр иностранных ... подробнее →

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