На Луганщине запустили социальный автобус в прифронтовое Золотое-404.12.2021 17:00
Гуманитарная миссия «Пролиска» при поддержке гуманитарного фонда ООН запустила социальный автобус из прифронтового Хутора Вольный (Золотое-4). Регулярного транспорта здесь не было много ... подробнее →
Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"04.12.2021 15:00
Лидеры так называемых "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба партии. Отмечается, что партбилеты ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря04.12.2021 14:00
За минувшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев коронавируса. Накануне было зарегистрировано 13 777 положительных COVID тестов, - сообщает пресс-служба Минздрава . ... подробнее →
В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске04.12.2021 12:00
Неприятный запах воды в кранах жителей Славянска – вопрос сугубо биологический, отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко, ... подробнее →
Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный04.12.2021 10:00
На Донбассе за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано шесть нарушений режима тишины. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС . ... подробнее →
Чемпион казино бонусы официального сайта04.12.2021 08:00
Как пользоваться бонусами Чемпион казино, чтобы получить максимум выгоды? Онлайн казино Champion - это одно из игровых заведений, которое работает на основании украинской лицензии КРАИЛ. Ее ... подробнее →
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря14:00
- На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса13:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет11:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области14:00
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи13:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине11:00
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"10:00
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО09:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря15:00
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря14:00
- На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса13:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет11:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В Киеве презентовали календарь "Повернись живим"15:00
- В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области14:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО
- На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"
- Ощадбанк отложил блокирование просроченных платежных карт ВПЛ
- Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО
- На Донбассе завершился ремонт дороги Лисичанск - Бахмут
- В зоне ООС погиб украинский военный, еще один – ранен