На Луганщине запустили социальный автобус в прифронтовое Золотое-4

04.12.2021 17:00

Гуманитарная миссия «Пролиска» при поддержке гуманитарного фонда ООН запустила социальный автобус из прифронтового Хутора Вольный (Золотое-4). Регулярного транспорта здесь не было много ... подробнее →

Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"

04.12.2021 15:00

Лидеры так называемых "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба партии. Отмечается, что партбилеты ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря

04.12.2021 14:00

За минувшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев коронавируса. Накануне было зарегистрировано 13 777 положительных COVID тестов, - сообщает пресс-служба Минздрава . ... подробнее →

В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске

04.12.2021 12:00

Неприятный запах воды в кранах жителей Славянска – вопрос сугубо биологический, отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко, ... подробнее →

Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный

04.12.2021 10:00

На Донбассе за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано шесть нарушений режима тишины. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС . ... подробнее →

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04.12.2021 08:00

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