На Луганщине запустили социальный автобус в прифронтовое Золотое-404.12.2021 17:00
Гуманитарная миссия «Пролиска» при поддержке гуманитарного фонда ООН запустила социальный автобус из прифронтового Хутора Вольный (Золотое-4). Регулярного транспорта здесь не было много ... подробнее →
Главари ОРДЛО получили партбилеты "Единой России"04.12.2021 15:00
Лидеры так называемых "ЛНР" и "ДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин получили партбилеты российской партии власти "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба партии. Отмечается, что партбилеты ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 4 декабря04.12.2021 14:00
За минувшие сутки, 3 декабря, в Украине зафиксировано 13 206 подтвержденных случаев коронавируса. Накануне было зарегистрировано 13 777 положительных COVID тестов, - сообщает пресс-служба Минздрава . ... подробнее →
В ДонОГА объяснили причину неприятного запаха водопроводной воды в Славянске04.12.2021 12:00
Неприятный запах воды в кранах жителей Славянска – вопрос сугубо биологический, отметил директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко, ... подробнее →
Сутки в ООС: шесть обстрелов, ранен военный04.12.2021 10:00
На Донбассе за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано шесть нарушений режима тишины. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС . ... подробнее →
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