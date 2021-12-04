04.12.2021 10:00

На Донбассе за минувшие сутки, 3 декабря, зафиксировано шесть нарушений режима тишины. В результате обстрелов один военнослужащий получил ранение. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС . ... подробнее →