Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря

05.12.2021 17:00

ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. Остальных представителей знака эта неделя не располагает ни к активным действиям, ни к отстаиванию своей точки зрения. В этот период ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 декабря

05.12.2021 15:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 622 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост снизился более чем в два раза по сравнению со вчерашним показателем, сообщает Минздрав утром ... подробнее →

В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества

05.12.2021 13:00

В так называемой "ЛНР" более 23 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате аварийных отключений из-за сильного снегопада в ночь с 4 на 5 декабря. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ... подробнее →

В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина

05.12.2021 11:00

Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина запланированы на ближайший вторник. Стороны обсудят ряд актуальных вопросов, включая Украину. Об этом говорится в заявлении ... подробнее →

На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины

05.12.2021 10:00

На Донбассе за прошедшие сутки не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Среди украинских военных нет потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 5 ... подробнее →

У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів

05.12.2021 09:00

2 грудня за підтримки Центру стартапів 1991 та ГО “SocialBoost” відбулася онлайн-презентація стартапу “НЕЗАБУДУ” https://nezabudu.com/ . Стартап НЕЗАБУДУ — це ... подробнее →

Показано c 1 по 6 (из 6 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх