Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 05.12.2021 17:00 ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. Остальных представителей знака эта неделя не располагает ни к активным действиям, ни к отстаиванию своей точки зрения. В этот период ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 декабря 05.12.2021 15:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 622 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост снизился более чем в два раза по сравнению со вчерашним показателем, сообщает Минздрав утром ... подробнее →