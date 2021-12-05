Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря05.12.2021 17:00
ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. Остальных представителей знака эта неделя не располагает ни к активным действиям, ни к отстаиванию своей точки зрения. В этот период ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 декабря05.12.2021 15:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6 622 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Прирост снизился более чем в два раза по сравнению со вчерашним показателем, сообщает Минздрав утром ... подробнее →
В ОРЛО сильный снегопад вызвал масштабные отключения электричества05.12.2021 13:00
В так называемой "ЛНР" более 23 тысяч абонентов остались без электроснабжения в результате аварийных отключений из-за сильного снегопада в ночь с 4 на 5 декабря. Об этом сообщают сепаратистские СМИ со ... подробнее →
В Белом доме озвучили дату и темы переговоров Байдена и Путина05.12.2021 11:00
Переговоры президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина запланированы на ближайший вторник. Стороны обсудят ряд актуальных вопросов, включая Украину. Об этом говорится в заявлении ... подробнее →
На Донбассе целые сутки сохраняется режим тишины05.12.2021 10:00
На Донбассе за прошедшие сутки не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня. Среди украинских военных нет потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в воскресенье, 5 ... подробнее →
У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів05.12.2021 09:00
2 грудня за підтримки Центру стартапів 1991 та ГО “SocialBoost” відбулася онлайн-презентація стартапу “НЕЗАБУДУ” https://nezabudu.com/ . Стартап НЕЗАБУДУ — це ... подробнее →
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