ОАСК принял иск Януковича к Верховной Раде 06.12.2021 17:00 Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск экс-президента Виктора Януковича, который обжаловал постановление Верховной Рады за 2014 год о его самоустранении. Об этом в понедельник, 6 ... подробнее →

С завтрашнего дня 8 областей Украины и Киев выходят из "красной" зоны 06.12.2021 16:00 Госкомиссия по ТЭБ и ЧС на заседании в понедельник, 6 декабря, приняла решение о выводе девяти регионов из красной зоны карантина в желтую. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в ... подробнее →