ОАСК принял иск Януковича к Верховной Раде06.12.2021 17:00
Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск экс-президента Виктора Януковича, который обжаловал постановление Верховной Рады за 2014 год о его самоустранении. Об этом в понедельник, 6 ... подробнее →
С завтрашнего дня 8 областей Украины и Киев выходят из "красной" зоны06.12.2021 16:00
Госкомиссия по ТЭБ и ЧС на заседании в понедельник, 6 декабря, приняла решение о выводе девяти регионов из красной зоны карантина в желтую. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в ... подробнее →
Зеленский прибыл на восток Украины для участия в торжественных мероприятиях по случаю 30-летия ВСУ06.12.2021 15:00
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую и Донецкую области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. Отмечается, что глава государства примет участие в ... подробнее →
В Краматорск прибыли 34 новых бронемашины для ВСУ06.12.2021 14:00
На центральной площади Краматорска расположились 34 новых бронемашины «Козак-2М1». Это - подготовительная работа к празднованию 30-летия Вооруженных сил Украины, сообщает ОстроВ . ... подробнее →
На Донетчине СБУ задержала боевика НВФ "Сомали"06.12.2021 13:00
Наемник РФ, входивший в состав штурмового подразделения НВФ т.н. "ДНР", задержан в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Так, контрразведчики СБУ в ходе спецоперации в Донецкой ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 декабря06.12.2021 12:00
За прошедшие сутки в Украине выявили 4 478 случаев заражения коронавирусом. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщает Министерство здравоохранения . "За сутки 5 декабря в Украине зафиксировано 4 478 ... подробнее →
Жителей Украины предупредили об ухудшении погодных условий06.12.2021 11:00
В ряде регионов Украины в понедельник, 6 декабря, пройдет мокрый снег. Спасатели предупреждают об опасности на дорогах из-за гололеда. В Укргидрометцентре прогнозируют, что снег с дождем будет в ... подробнее →
Резников и Залужный вручили награды воинам в зоне ООС06.12.2021 10:00
5 декабря в район проведения операции Объединенных сил прибыли Министр обороны Украины Алексей Резников и Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →
На Донбассе возобновились обстрелы06.12.2021 09:00
После суток "тишины", сепаратисты вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв Новоселовку. Об этом в понедельник, 6 декабря, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил. "В сторону ... подробнее →
В Украине изменились правила карантина06.12.2021 08:00
В Украине с понедельника, 6 декабря, начали действовать новые правила карантина, которые в первую очередь коснутся невакцинированных украинцев. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. Новые ... подробнее →
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