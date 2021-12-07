В Мариуполе анонсировали новогодний забег Santa Run 202107.12.2021 17:00
В Мариуполе пройдет новогодний забег Santa Run 2021, стать участником которого может каждый желающий. Об этом сообщается на странице «M-sport» в Facebook . Локация старта в этом году ... подробнее →
Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом07.12.2021 16:00
Минреинтеграции определило перечень товаров, запрещенных или ограниченных к перевозке через административную границу с аннексированным Крымом. Список товаров опубликован на сайте министерства во ... подробнее →
Сегодня Шахтер сыграет последний еврокубковый матч сезона07.12.2021 15:00
Сегодня донецкий Шахтер завершает еврокубковый сезон 2021/22 домашним поединком против тираспольского Шерифа. Игра начнется в 22:00 на НСК Олимпийский в Киеве, сообщает Футбол 24 . После 5-ти туров ... подробнее →
Оскандалившийся мэр Полтавы попал в базу Миротворца (ВИДЕО)07.12.2021 14:00
Мэр Полтавы Александр Мамай оказался в списке базы данных сайта Миротворец после своих высказываний о конфликте на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные сайта, передает Корреспондент.net . Так, ... подробнее →
СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"07.12.2021 13:00
Следователи СБУ, расследуя действия руководителя донецкой тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского, устанавливают потерпевших, подвергшихся там незаконному удержанию и пыткам. Об этом ... подробнее →
Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря07.12.2021 12:00
362 человека прошли через КПП «Еленовка» в понедельник, 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, что на территорию ОРДО проследовали 210 человек и 36 транспортных ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 декабря07.12.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировали 8 655 новых случаев коронавируса, что почти в два раза больше, чем днем ранее. Однако, количество выздоровевших по-прежнему держится выше количества новых ... подробнее →
Сутки в ООС: пять обстрелов, без потерь07.12.2021 10:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-центре штаба ООС. В направлении Песков ... подробнее →
Зеленский пообещал обеспечить всех ветеранов АТО/ООС жильем в 2022 году07.12.2021 09:00
В 2022 году все ветераны Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, стоящие в очереди на жилье, получат квартиры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время ... подробнее →
«Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?07.12.2021 08:00
В начале декабря Верховная Рада приняла основной финансовый документ Украины на следующий год – государственный бюджет. Ко второму чтению правительство увеличило суммы доходов и расходов, ... подробнее →
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря14:00
- На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса13:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет11:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области14:00
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи13:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине11:00
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"10:00
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО09:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 декабря15:00
- Свыше 400 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору под Донецком 17 декабря14:00
- На Донбассе стартовал конкурс мини-грантов на поддержку бизнеса13:00
- За сутки в ООС четыре обстрела, потерь и раненых нет11:00
- Полиция Донетчины получила от Евросоюза 20 патрульных автомобилей09:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО16:00
- В Киеве презентовали календарь "Повернись живим"15:00
- В ЛугОГА рассказали, когда зажгутся огни главной елки области14:00
- Эффективные посредники на рынке труда. Как планируется реформировать центры занятости17:00
- Звездная вакцинация. Кто из известных людей привился от COVID-19?17:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- В Донецке мужчина открыл стрельбу из автомата в магазине
- В ТКГ заявили о проведении инспекции МАГАТЭ в ОРДЛО
- На Донетчине депутат горсовета погиб, выпрыгнув из окна
- В Краматорске произошел пожар в гараже станции скорой помощи
- На Донетчине "заминировали" КПВВ "Майорское"
- Ощадбанк отложил блокирование просроченных платежных карт ВПЛ
- Поезд Константиновка-Харьков перешел на ежедневный график
- Кабмин повысил стипендии для абитуриентов из Крыма и ОРДЛО
- На Донбассе завершился ремонт дороги Лисичанск - Бахмут
- В зоне ООС погиб украинский военный, еще один – ранен