В Мариуполе анонсировали новогодний забег Santa Run 2021

07.12.2021 17:00

В Мариуполе пройдет новогодний забег Santa Run 2021, стать участником которого может каждый желающий. Об этом сообщается на странице «M-sport» в Facebook . Локация старта в этом году ... подробнее →

Кабмин изменил правила пересечения админграницы с Крымом

07.12.2021 16:00

Минреинтеграции определило перечень товаров, запрещенных или ограниченных к перевозке через административную границу с аннексированным Крымом. Список товаров опубликован на сайте министерства во ... подробнее →

Сегодня Шахтер сыграет последний еврокубковый матч сезона

07.12.2021 15:00

Сегодня донецкий Шахтер завершает еврокубковый сезон 2021/22 домашним поединком против тираспольского Шерифа. Игра начнется в 22:00 на НСК Олимпийский в Киеве, сообщает Футбол 24 . После 5-ти туров ... подробнее →

Оскандалившийся мэр Полтавы попал в базу Миротворца (ВИДЕО)

07.12.2021 14:00

Мэр Полтавы Александр Мамай оказался в списке базы данных сайта Миротворец после своих высказываний о конфликте на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные сайта, передает Корреспондент.net . Так, ... подробнее →

СБУ ищет свидетелей преступлений в донецкой тюрьме "Изоляция"

07.12.2021 13:00

Следователи СБУ, расследуя действия руководителя донецкой тюрьмы «Изоляция» Дениса Куликовского, устанавливают потерпевших, подвергшихся там незаконному удержанию и пыткам. Об этом ... подробнее →

Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря

07.12.2021 12:00

362 человека прошли через КПП «Еленовка» в понедельник, 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, что на территорию ОРДО проследовали 210 человек и 36 транспортных ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 декабря

07.12.2021 11:00

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 8 655 новых случаев коронавируса, что почти в два раза больше, чем днем ранее. Однако, количество выздоровевших по-прежнему держится выше количества новых ... подробнее →

Сутки в ООС: пять обстрелов, без потерь

07.12.2021 10:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщили в пресс-центре штаба ООС. В направлении Песков ... подробнее →

Зеленский пообещал обеспечить всех ветеранов АТО/ООС жильем в 2022 году

07.12.2021 09:00

В 2022 году все ветераны Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, стоящие в очереди на жилье, получат квартиры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время ... подробнее →

«Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?

07.12.2021 08:00

В начале декабря Верховная Рада приняла основной финансовый документ Украины на следующий год – государственный бюджет. Ко второму чтению правительство увеличило суммы доходов и расходов, ... подробнее →

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