Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ08.12.2021 17:00
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы, которое проходит 8 декабря, удастся решить три основных вопроса. Это касается прекращения огня, обмена ... подробнее →
На жительницу Луганщины завели уголовное дело за поддельный COVID-сертификат08.12.2021 16:00
В Луганской области полицейские открыли уголовное производство по факту использования поддельного сертификата о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области . ... подробнее →
Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?08.12.2021 15:00
Уже с 10 декабря украинцы не смогут взять в супермаркете бесплатный пластиковый пакет. В зависимости от наличия ручек и боковых складок пакет будет стоить 2-3 гривны. Таким образом украинцев поощряют ... подробнее →
В Германии избрали нового канцлера08.12.2021 14:00
Бундестаг на заседании в среду, 8 декабря, проголосовал за избрание лидера социал-демократической партии Германии Олафа Шольца канцлером страны. Во время тайного голосования он получил 395 голосов из ... подробнее →
Учителя Донетчины получили первую партию ноутбуков в рамках общенационального проекта08.12.2021 13:00
В рамках национального проекта «Ноутбук каждому учителю» Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки Украины за счет средств государственной субвенции на ... подробнее →
ООН предоставила два микроавтобуса для обслуживания КПВВ на Донбассе08.12.2021 12:00
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке Правительства Канады обеспечила громаду Горного на Луганщине и Марьинки в Донецкой области микроавтобусами ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 декабря08.12.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине выявили почти 9,4 тысячи случаев заражения коронавирусом, что больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится значительно выше количества новых ... подробнее →
"Шахтер" на последних секундах упустил победу над "Шерифом"08.12.2021 10:00
Донецкий Шахтер в рамках поединка шестого тура группового этапа Лиги чемпионов на своем поле расписал мировую с молдавским Шерифом (1:1), сообщил football.ua . Счет в матче был открыт в концовке ... подробнее →
Байден предупредил Путина о последствиях вторжения в Украину08.12.2021 09:00
Президент Джо Байден и российский президент Владимир Путин во вторник обсудили в ходе двухчасовой видеоконференции ситуацию, складывающуюся у российско-украинской границы, сообщает Голос Америки . В ... подробнее →
Сепаратисты обстреляли жилой сектор прифронтового Майорска08.12.2021 08:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям, без потерь. С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано. Об этом в среду, 8 декабря, сообщили в ... подробнее →
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- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров09:00
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке16:00
- В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС15:00
- В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц14:00
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