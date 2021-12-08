Зеленский рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания ТКГ 08.12.2021 17:00 Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что на заседании Трехсторонней контактной группы, которое проходит 8 декабря, удастся решить три основных вопроса. Это касается прекращения огня, обмена ... подробнее →

На жительницу Луганщины завели уголовное дело за поддельный COVID-сертификат 08.12.2021 16:00 В Луганской области полицейские открыли уголовное производство по факту использования поддельного сертификата о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области . ... подробнее →

Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада? 08.12.2021 15:00 Уже с 10 декабря украинцы не смогут взять в супермаркете бесплатный пластиковый пакет. В зависимости от наличия ручек и боковых складок пакет будет стоить 2-3 гривны. Таким образом украинцев поощряют ... подробнее →