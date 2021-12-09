В Краматорске назвали дату выхода на маршруты 27 новых автобусов

09.12.2021 17:00

КП «Краматорское ТТУ» получило все 27 приобретенных в лизинг автобусов марки «Эталон А08128 «Троянда» производства Черниговского автозавода. Об этом сообщает Восточный ... подробнее →

Шмыгаль анонсировал начало регистрации заявок на "тысячу Зеленского"

09.12.2021 16:00

Вакцинированные украинцы, которые подадут заявку в системе "Дія" до 29 декабря, смогут получить "тысячу Зеленского" до Нового года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании ... подробнее →

Под Мариуполем автомобиль пытался прорваться через блокпост

09.12.2021 15:00

В Донецкой области для задержания правонарушителя, совершившего прорыв через блокпост, военный наряд Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил вынужден был применить огнестрельное ... подробнее →

Украина предложила провести внеочередное заседание ТКГ

09.12.2021 14:00

Украина предложила провести сегодня внеочередное заседание ТКГ, чтобы обсудить вопрос нового перемирия на Донбассе. Об этом заявил первый замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря

09.12.2021 13:00

В Украине за минувшие сутки выявили почти 12,4 тысячи новых случаев, что значительно больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится выше количества новых заболевших. Об этом в ... подробнее →

В Донецке закончили сборку "главной елки республики"

09.12.2021 12:00

В оккупированном Донецке завершился монтаж новогодней ёлки на площади им. Ленина. Ее начали украшать гирляндами. Об этом сообщают ресурсы ОРДО. Торжественно открыть "главную елку республики" планируют ... подробнее →

В Луганске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

09.12.2021 11:00

В оккупированном Луганске шестеро взрослых и один ребенок пострадали в результате ДТП 8 декабря, сообщает пресс-служба "МЧС ЛНР". Дорожно-транспортное происшествие с участие микроавтобуса Volkswagen ... подробнее →

За сутки НВФ шесть раз открывали огонь на Донбассе

09.12.2021 10:00

За прошедшие сутки, 8 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 6 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке. Так, в направлении Нью-Йорка ... подробнее →

Собкора УНИАН в России вызвали на допрос в московскую прокуратуру

09.12.2021 09:00

Украинского журналиста Романа Цимбалюка вызывали на допрос в прокуратуру Москвы 24 декабря. Его обвиняют в разжигании вражды и ненависти к россиянам. Согласно тексту извещения, Цимбалюк агрессивно ... подробнее →

Гармаш сообщил детали переговоров в ТКГ

09.12.2021 08:00

Россия стратегически не заинтересована в эффективной работе Нормандского формата, потому что в его составе отсутствуют представители самопровозглашенных "республик". Об этом 8 декабря в программе ... подробнее →

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