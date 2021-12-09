Украина предложила провести сегодня внеочередное заседание ТКГ, чтобы обсудить вопрос нового перемирия на Донбассе. Об этом заявил первый замглавы украинской делегации в ТКГ Андрей Костин в ... подробнее →

В Донецкой области для задержания правонарушителя, совершившего прорыв через блокпост, военный наряд Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил вынужден был применить огнестрельное ... подробнее →

Вакцинированные украинцы, которые подадут заявку в системе "Дія" до 29 декабря, смогут получить "тысячу Зеленского" до Нового года. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании ... подробнее →

КП «Краматорское ТТУ» получило все 27 приобретенных в лизинг автобусов марки «Эталон А08128 «Троянда» производства Черниговского автозавода. Об этом сообщает Восточный ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 декабря 09.12.2021 13:00 В Украине за минувшие сутки выявили почти 12,4 тысячи новых случаев, что значительно больше вчерашнего показателя. Однако, количество выздоровевших держится выше количества новых заболевших. Об этом в ... подробнее →