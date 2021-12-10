В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко10.12.2021 17:00
Сегодня в Краматорском Саду Бернацкого, вблизи футбольного поля, установлен памятник Народному Герою Украины Степану Чубенко. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. "Я глубоко ... подробнее →
Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке10.12.2021 16:00
Гулянья по случаю новогодних праздников в Донецке продлятся с 24 декабря по 7 января. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. Согласно опубликованной ... подробнее →
В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС10.12.2021 15:00
Сегодня в Краматорске стартовал двухдневный форум "Ветеран - громаде: потенциал, умноженный на доверие". Об этом сообщает Восточный Вариант . В Донецкую область съехались ветераны АТО/ООС, ... подробнее →
В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц10.12.2021 14:00
Городской Совет внутренне перемещенных лиц создан в прифронтовой Марьинке. Об этом сообщает "Общественное пространство" . Он станет платформой для реализации гражданских и политических прав ... подробнее →
В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания10.12.2021 13:00
Традиционный новогодний «Оливье» в ОРДО значительно подорожал, как и ряд продуктов перед Новым годом. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО. Так, журналисты ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря10.12.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, что на тысячу меньше, чем днем ранее. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает Минздрав . "За сутки 9 декабря в Украине ... подробнее →
Заря завершила евросезон ничьей против Буде-Глимта (ВИДЕО)10.12.2021 11:00
В Запорожье на Славутич Арене состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги конференций, в котором луганская Заря играла против норвежского Буде-Глимта. "Черно-белые" вышли вперед в первом тайме ... подробнее →
Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе10.12.2021 10:00
На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также возвращение в ... подробнее →
На Донбассе ранены двое военных10.12.2021 09:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям, ранены двое военных. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-центре штаба ООС. Отмечается, что ... подробнее →
У Зеленского рассказали о переговорах с Байденом10.12.2021 08:00
Вчера вечером состоялся разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Он длился полтора часа. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в эфире телеканала 1+1, прердает ... подробнее →
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок15:00
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа11:00
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине10:00
- За сутки в ООС три обстрела и один раненый09:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции15:00
- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год12:00
- Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, ВСУ без потерь11:00
- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров09:00
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко17:00
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"09:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря17:00
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок15:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 декабря13:00
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа11:00
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине10:00
- За сутки в ООС три обстрела и один раненый09:00
- "Укрзалізниця" назвала самые популярные направления на зимние праздники17:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции15:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
- В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания
- В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко
- Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке
- Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе
- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине
- В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц
- У Зеленского рассказали о переговорах с Байденом