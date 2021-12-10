Городской Совет внутренне перемещенных лиц создан в прифронтовой Марьинке. Об этом сообщает "Общественное пространство" . Он станет платформой для реализации гражданских и политических прав ... подробнее →

Сегодня в Краматорске стартовал двухдневный форум "Ветеран - громаде: потенциал, умноженный на доверие". Об этом сообщает Восточный Вариант . В Донецкую область съехались ветераны АТО/ООС, ... подробнее →

Гулянья по случаю новогодних праздников в Донецке продлятся с 24 декабря по 7 января. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. Согласно опубликованной ... подробнее →

Сегодня в Краматорском Саду Бернацкого, вблизи футбольного поля, установлен памятник Народному Герою Украины Степану Чубенко. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. "Я глубоко ... подробнее →

В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания 10.12.2021 13:00 Традиционный новогодний «Оливье» в ОРДО значительно подорожал, как и ряд продуктов перед Новым годом. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО. Так, журналисты ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря 10.12.2021 12:00 В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, что на тысячу меньше, чем днем ранее. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает Минздрав . "За сутки 9 декабря в Украине ... подробнее →

Заря завершила евросезон ничьей против Буде-Глимта (ВИДЕО) 10.12.2021 11:00 В Запорожье на Славутич Арене состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги конференций, в котором луганская Заря играла против норвежского Буде-Глимта. "Черно-белые" вышли вперед в первом тайме ... подробнее →