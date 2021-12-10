В Краматорске установили памятник юному патриоту Степану Чубенко

10.12.2021 17:00

Сегодня в Краматорском Саду Бернацкого, вблизи футбольного поля, установлен памятник Народному Герою Украины Степану Чубенко. Об этом сообщил городской голова Александр Гончаренко. "Я глубоко ... подробнее →

Стала известна программа новогодних праздничных мероприятий в Донецке

10.12.2021 16:00

Гулянья по случаю новогодних праздников в Донецке продлятся с 24 декабря по 7 января. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. Согласно опубликованной ... подробнее →

В Краматорске открылся форум ветеранов АТО и ООС

10.12.2021 15:00

Сегодня в Краматорске стартовал двухдневный форум "Ветеран - громаде: потенциал, умноженный на доверие". Об этом сообщает Восточный Вариант . В Донецкую область съехались ветераны АТО/ООС, ... подробнее →

В прифронтовой Марьинке начал работу Совет внутренне перемещенных лиц

10.12.2021 14:00

Городской Совет внутренне перемещенных лиц создан в прифронтовой Марьинке. Об этом сообщает "Общественное пространство" . Он станет платформой для реализации гражданских и политических прав ... подробнее →

В ОРДО началось предновогоднее подорожание продуктов питания

10.12.2021 13:00

Традиционный новогодний «Оливье» в ОРДО значительно подорожал, как и ряд продуктов перед Новым годом. Об этом сообщает Восточный Вариант со ссылкой на ресурсы ОРДО. Так, журналисты ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 декабря

10.12.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 11 327 человек, что на тысячу меньше, чем днем ранее. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает Минздрав . "За сутки 9 декабря в Украине ... подробнее →

Заря завершила евросезон ничьей против Буде-Глимта (ВИДЕО)

10.12.2021 11:00

В Запорожье на Славутич Арене состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги конференций, в котором луганская Заря играла против норвежского Буде-Глимта. "Черно-белые" вышли вперед в первом тайме ... подробнее →

Россия отвергла предложение Украины о новом перемирии на Донбассе

10.12.2021 10:00

На внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 9 декабря Россия отвергла предложения Украины расширить состав Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также возвращение в ... подробнее →

На Донбассе ранены двое военных

10.12.2021 09:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе шесть раз открывали огонь по украинским позициям, ранены двое военных. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщили в пресс-центре штаба ООС. Отмечается, что ... подробнее →

У Зеленского рассказали о переговорах с Байденом

10.12.2021 08:00

Вчера вечером состоялся разговор между президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским. Он длился полтора часа. Об этом сообщил глава ОП Андрей Ермак в эфире телеканала 1+1, прердает ... подробнее →

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