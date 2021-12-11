"Укрзалізниця" назвала самые популярные направления на зимние праздники

11.12.2021 17:00

Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". В компании ... подробнее →

"Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции

11.12.2021 15:00

10 декабря сотрудниками так называемого "управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР" и "генеральной прокуратуры ДНР" задержан так называемый "глава администрации" ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 декабря

11.12.2021 13:00

В Украине за пятницу, 10 декабря, зафиксировано 10 133 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем на тысячу ниже показателя в четверг. Прирост снижается второй день подряд, ... подробнее →

В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год

11.12.2021 12:00

Более 2 тыс. абитуриентов из числа жителей временно оккупированной территории (ВОТ) зачислены на обучение в украинские вузы в рамках вступительной кампании-2021. Об этом сообщает пресс-служба ... подробнее →

Сутки на Донбассе: шесть обстрелов, ВСУ без потерь

11.12.2021 11:00

Подразделения сепаратистов совершили шесть обстрелов по позициям ВСУ на Донбассе, два из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает ... подробнее →

"Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров

11.12.2021 09:00

Елочные базары в Донецке откроются уже совсем скоро – 15 декабря. Они будут работать в каждом районе города до самого Нового года. Так что трудностей с покупкой живой елки или сосны накануне ... подробнее →

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