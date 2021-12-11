"Укрзалізниця" назвала самые популярные направления на зимние праздники 11.12.2021 17:00 Наибольшим спросом на период рождественских и новогодних праздников пользуются путешествия по железной дороге в западном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". В компании ... подробнее →

"Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции 11.12.2021 15:00 10 декабря сотрудниками так называемого "управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией МВД ДНР" и "генеральной прокуратуры ДНР" задержан так называемый "глава администрации" ... подробнее →